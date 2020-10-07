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В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 819 нових випадків
За даними ЦГК, на 10 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2060 випадків;

Волинська область — 2932 випадки;

Дніпропетровська область — 1137 випадків; 

Донецька область — 751 випадок;

Житомирська область — 1512 випадків;

Закарпатська область — 3734 випадки;

Запорізька область — 610 випадків;

Івано-Франківська область — 2915 випадків;

Кіровоградська область — 670 випадків;

м. Київ — 5990 випадків;

Київська область — 2940 випадків;

Львівська область — 6763 випадки; 

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 467 випадків;

Одеська область — 2108 випадків;

Полтавська область — 330 випадків;

Рівненська область — 4454 випадки;

Сумська область — 332 випадки;

Тернопільська область — 2174 випадки;

Харківська область — 2577 випадків;

Херсонська область — 203 випадки;

Хмельницька область — 881 випадок;

Чернівецька область — 5096 випадків;

Черкаська область — 725 випадків;

Чернігівська область — 592 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Пандемія продовжує прискорюватися.

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10 07 2020 12:00
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