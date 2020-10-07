В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2060 випадків;
Волинська область — 2932 випадки;
Дніпропетровська область — 1137 випадків;
Донецька область — 751 випадок;
Житомирська область — 1512 випадків;
Закарпатська область — 3734 випадки;
Запорізька область — 610 випадків;
Івано-Франківська область — 2915 випадків;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 5990 випадків;
Київська область — 2940 випадків;
Львівська область — 6763 випадки;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 467 випадків;
Одеська область — 2108 випадків;
Полтавська область — 330 випадків;
Рівненська область — 4454 випадки;
Сумська область — 332 випадки;
Тернопільська область — 2174 випадки;
Харківська область — 2577 випадків;
Херсонська область — 203 випадки;
Хмельницька область — 881 випадок;
Чернівецька область — 5096 випадків;
Черкаська область — 725 випадків;
Чернігівська область — 592 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Пандемія продовжує прискорюватися.
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