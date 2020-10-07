В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 819 нових випадків

За даними ЦГК, на 10 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2060 випадків; Волинська область — 2932 випадки; Дніпропетровська область — 1137 випадків; Донецька область — 751 випадок; Житомирська область — 1512 випадків; Закарпатська область — 3734 випадки; Запорізька область — 610 випадків; Івано-Франківська область — 2915 випадків; Кіровоградська область — 670 випадків; м. Київ — 5990 випадків; Київська область — 2940 випадків; Львівська область — 6763 випадки; Луганська область — 90 випадків; Миколаївська область — 467 випадків; Одеська область — 2108 випадків; Полтавська область — 330 випадків; Рівненська область — 4454 випадки; Сумська область — 332 випадки; Тернопільська область — 2174 випадки; Харківська область — 2577 випадків; Херсонська область — 203 випадки; Хмельницька область — 881 випадок; Чернівецька область — 5096 випадків; Черкаська область — 725 випадків; Чернігівська область — 592 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Пандемія продовжує прискорюватися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію