ВООЗ про пандемію коронавірусу: стає гірше
Про це заявив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає РБК - Україна.
За його словами, пандемії такого масштабу бувають дуже рідко, і нинішня криза є однією з найбільших за століття.
Він зазначив, що деяким країнам, які застосовували комплексний підхід до стримування вірусу, вдалося взяти ситуацію під контроль.
"Але в більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше", - заявив Гебреісус.
Станом на сьогодні ВООЗ зареєструвала понад 11,8 млн випадків COVID-19. Вірус забрав понад 544 тисяч життів.
"І пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", - констатував глава ВООЗ.
Гебреісус зазначив, що зараз світ перебуває "в розпалі битви", і ми повинні зробити висновки і поліпшити систему реагування на подібні виклики.
"Не тільки зараз, але і на майбутнє. Тому що ці погрози ніколи не припиняться, і, ймовірно, вони погіршаться. Але це в наших руках; ми робимо вибір", - резюмував глава ВООЗ.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 09 липня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.
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