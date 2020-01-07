У Харкові відкрився центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес"
У Харкові в середу відбулося відкриття першого центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес", який надаватиме консалтингові послуги, юридичну допомогу, а також можливість протестувати свій продукт і підприємцям міста, і області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це перший центр, який розрахований і на підприємців міста, і області. Саме тут підприємці зможуть отримувати безоплатні консультації, відвідувати освітні події, майстер-класи, воркшопи, форуми, конференції, а також системні навчальні програми. Крім того, вони зможуть протестувати свій продукт, щоб отримати зворотній зв'язок від потенційних покупців і зменшити свої ризики", - сказала заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.
Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що розглядається можливість відкриття таких центрів і в районах області.
"Ми вже розглядаємо два райони. Це Харківський район і Дергачівський район. Ми вже підшукали відповідні приміщення. Я думаю, найближчим часом ми їх відремонтуємо і запустимо ці проекти вже в області", - сказав Кучер.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що такі центри підтримки підприємництва планується створити у всій країні.
"Наша мрія, щоб через декілька років такі центри були у всій країні... Поки що наша команда працює в уряді, в Офісі президента, у Верховній раді, ми точно робитимемо все, щоб підприємництво стало національною ідеєю в Україні", - сказав Федоров.
Проект реалізується за підтримки компаній Visa і Huawei. Регіональний партнер - Офіс реформ Харкова.
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