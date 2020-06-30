Як в Kitsoft розробляли портал "Дія" - велика історія

Платформу можна уявити як маркетплейс різних держпослуг, кожна з яких є окремим додатком

Kitsoft - українська компанія, яка спеціалізується на цифрових технологіях для держави. Компанія розробляла платформу для порталу державних послуг "Дія".

Олександр Єфремов, СЕО Kitsoft, в колонці для "AIN.UA" розповів про розробку порталу, технологіях і особливості роботи на українському ринку GovTech.

Фото: Олександр Єфремов ain.ua

З чого все почалося

Так як багато років ми спеціалізуємося на створенні електронних державних сервісів, ми створили і розвивали власну платформу на базі BPMN (англ. Business Process Model and Notation - нотація і модель бізнес-процесів). Її основна мета - розробляти сервіси швидко і якісно.

Платформу можна уявити як маркетплейс різних держпослуг, кожна з яких є окремим додатком. Сервіси на ній можуть налаштовувати дизайнери, аналітики і конфігуратор, а участь програмістів мінімально. Це дозволяє дуже швидко масштабироваться. Кілька команд можуть одночасно розробляти десятки різних сервісів, не заважаючи один одному. Вони використовують однакові підходи і стандартний набір інтеграцій з зовнішніми сервісами. При цьому з точки зору коду немає взаємного впливу, вони не блокують один одного. Чому це так важливо? Розрізненість інформаційних рішень є однією з найбільших проблем держпослуг. Кожен ресурс розроблявся різними командами, які, проходили повний цикл розробки, що дуже довго і дорого. У вересні 2019 року було створено Міністерство цифровий трансформації і одним з перших проектів ініційовано створення єдиного порталу електронних послуг "Дія". Ми запропонували своє рішення і виграли тендер на розробку. Перші кроки На старті ми провели аналіз по інтеграції з усіма реєстрами, взяли участь в створенні дизайну і підготували движок для запуску перших послуг. Для цього ми створили електронний кабінет громадянина, який підтягує інформацію з різних реєстрів. Через велику кількість особливостей роботи кожного з них і низької якості інформації, це стало практично найскладнішим. Але на сьогодні в "Дія" інтегровано вже близько десятка зовнішніх ресурсів. UI і UX дизайн перших послуг на порталі розробляли Fedoriv і Spiilka. Ми, в свою чергу, надавали консультації з боку розробника: як послуги можуть працювати, наскільки ті чи інші елементи можливо реалізувати на платформі. Аналіз і проектування були необхідні, щоб зрозуміти, які зміни вносити в систему. Паралельно наша команда займалася налагодженням процесів на платформі, щоб не просто запустити сервіси, але і правильно їх тестувати, аудировать хід надання послуг, швидко відстежувати проблеми і помилки. Оскільки в "Дія" процеси не замкнуті усередині системи, а взаємодіють із зовнішніми ресурсами, помилки тут неминучі і їх потрібно правильно обробляти. У нас немає тижнів для того, щоб розробники виправили помилку і залили новий софт. Тому ми підготували необхідні засоби налагодження, щоб підлаштовуватися під зовнішні чинники "на льоту". Скоротити час розробки нам вдається за рахунок впровадження DevOps-практик.

Як розробляються нові онлайн послуги

Всього у проєкті "Дія" в Kitsoft працює 15 людей.

Фото: ain.ua

Візьмемо, наприклад, послугу "Допомога по безробіттю", яку ми реалізували спільно з проектом TAPAS. Перший етап - це проектування мережевих служб. Для початку ми вивчили нормативну базу і стандартну процедуру: громадянин заповнює паперові бланки, подає їх в центр зайнятості, на основі цього надається послуга. Але в таких заявках зустрічаються великі анкети, юридичні формулювання і цілі абзаци з законів. Тому наше завдання - не просто перевести бланк в онлайн форму, а трансформувати, спростити послугу. У заявці на "Допомога по безробіттю" ми відмовилися від непотрібних полів, переформулювали складні питання на прості з відповіддю "Так / Ні", підключили реєстри, щоб підтягувати дані автоматично. А щоб людина не заплутався, на кожному етапі дали пояснення, що нагадує онлайн-консультацію. Крім того, якщо паперовий бланк громадянин заповнить некоректно, йому відмовлять в послузі. Тому в онлайн сервісі важливо було не дати користувачеві помилитися. Для цього ми визначили можливі причини відмови і врахували це в анкеті. Наприклад, якщо на етапі заповнення з'ясується, що він працевлаштований або зареєстрований як ФОП, то тут же отримає повідомлення, про те, що не може претендувати на статус безробітного. Подібні автоматичні перевірки на етапі заповнення форми економлять час і людини, який звертається за послугою, і адміністратора центру зайнятості. На другому етапі конфігуратор описують процес, налаштовують послугу на платформі, при необхідності створюють необхідні реєстри і довідники. Наприклад, для послуги "Допомога по безробіттю" був створений реєстр всіх центрів зайнятості, реєстр адміністраторів і реєстр заявок. Третій етап - тестування. Спочатку ми перевіряємо нову онлайн послугу самостійно. Крім ручного тестування, як правило, робимо Автотест. При внесенні змін це дозволяє повторне тестування проводити набагато швидше. Далі тестують наші замовники. Якщо послуга більш складна, додатково запускаємо бета-тестування, коли доступ є лише у обмеженого числа реальних користувачів. При цьому платформа побудована так, що частина послуг проекту може перебувати в бета-тесті, а частина вже повноцінно працювати. Фінальний етап - запуск і моніторинг. Якщо раптом виявляться помилки, які були виявлені на етапі тестування, оперативно усуваємо. Ми постійно взаємодіємо зі службою підтримки Мінціфри і відстежуємо зворотний зв'язок щодо якості надання послуги, визначаємо які складнощі виникали у користувачів, і при необхідності вносимо зміни. Для аналітиків ми створюємо звіт по обробці послуги. Наприклад, якщо якась область справляється з наданням послуги "Допомога по безробіттю" гірше, це відразу видно в статистиці, і керівники можуть вжити відповідних заходів. Цінність "Дія" "Дія" - це новий рівень якості послуг. Побудувати систему управління якістю кожного з окремих сервісів - це дуже довго, дорого і вимагає величезних ресурсів. Налаштувати одну систему управління якістю, одну систему моніторингу та уніфікувати процес створення послуги - набагато ефективніше. Зараз запускаючи нову послугу, вже не потрібно думати, як буде працювати підтримка - є відпрацьована система. Немає необхідності заново налаштовувати весь моніторинг, розгортати систему на серверах, окремо їх підтримувати, виділяти нових людей. "З кожною новою послугою потрібно все менше ресурсів для її запуску. Це економить гроші і вивільняє час".

Крім того, просувати єдиний бренд "Дія" - дуже ефективне, на мій погляд, рішення Мінціфри. Адже часто буває, що створюється електронний сервіс, але люди за звичкою ходять по кабінетах, так як не чекають від держави нової якості. А почувши про мобільному додатку, громадянин потім зайде і скористається електронними послугами на порталі. Так само, як він приходить в супермаркет і вибирає різні товари, так і в "Дія" - він уже знає куди йти, заходить на один сайт, авторизується і може замовити всі необхідні послуги.

Що під капотом

Платформа складається з ряду логічних підсистем і адаптована до високих навантажень, гнучкого управління і можливості паралельно розробляти велику кількість послуг одночасно. При розробці ми використовували такі технології.