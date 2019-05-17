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У Харкові заявили про мінування 19 торгових центрів: людей евакуюють

Проводиться евакуація громадян
Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 19 торговельних центрів у Харкові.
У Харкові заявили про мінування 19 торгових центрів: людей евакуюють Фото:pravda.com.ua

"Повідомлення про закладення вибухівки у 19 торговельних центрах на вулицях Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспектах Науки, Московському, Гагаріна, майдані Захисників України, площах Павлівській та Конституції надійшло на електронну адресу ГУНП в Харківській області 17 травня близько 15:00", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Проводиться евакуація громадян.

Також триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, що літак, який здійснював рейс з Києва до Єгипту вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту ОдесиПосадка була пов’язана з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту літака.

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17 05 2019 18:17
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