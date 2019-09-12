У Херсоні 10-річний хлопчик повісився через образу на маму

Дитині не купили комп'ютерну гру, яку він просив

У Херсоні 10-річний хлопчик наклав на себе руки через те, що мати не придбала йому нову комп'ютерну гру.

На місці події слідчі не виявили на тілі дитини ознак насильницької смерті. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення, передає LB.ua.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався тільки позитивно, добре вчився і займався спортом.

За словами матері загиблого, дитина хотіла нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик сильно образився і пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, він уже не дихав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2, п.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.

Нагадаємо, що Під Києвом в неділю, 1 вересня, виявили труп чоловіка в автомобілі.