У Херсоні 10-річний хлопчик повісився через образу на маму
На місці події слідчі не виявили на тілі дитини ознак насильницької смерті. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення, передає LB.ua.
Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався тільки позитивно, добре вчився і займався спортом.
За словами матері загиблого, дитина хотіла нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик сильно образився і пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, він уже не дихав.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2, п.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.
Нагадаємо, що Під Києвом в неділю, 1 вересня, виявили труп чоловіка в автомобілі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків