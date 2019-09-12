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У Херсоні 10-річний хлопчик повісився через образу на маму

Дитині не купили комп'ютерну гру, яку він просив
У Херсоні 10-річний хлопчик наклав на себе руки через те, що мати не придбала йому нову комп'ютерну гру.
У Херсоні 10-річний хлопчик повісився через образу на маму Фото: 24tv.ua

На місці події слідчі не виявили на тілі дитини ознак насильницької смерті. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення, передає LB.ua.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався тільки позитивно, добре вчився і займався спортом.

За словами матері загиблого, дитина хотіла нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик сильно образився і пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, він уже не дихав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2, п.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.

Нагадаємо, що Під Києвом в неділю, 1 вересня, виявили труп чоловіка в автомобілі.

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09 12 2019 15:00
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