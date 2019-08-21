У Херсоні анонсували запуск авіарейсів до Ізраїлю в 2020 році
"Я провів переговори й отримав попередню згоду на те, що наступного року одна українська авіакомпанія відкриє рейс до Ізраїлю. Також було відновлені переговори ще з однією компанією", - сказав Гусєв, повідомляє LB.ua.
Аеропорт "Херсон" здійснює регулярні рейси до Стамбула (Туреччина), Бургаса (Болгарія) і Києва.
Херсонський аеродром має злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 км, шириною 42 м, магістральні та допоміжні рульові доріжки, комплекс радіотехнічних споруд, засобів забезпечення польотів, що дозволяє приймати повітряні судна типу Boeing-737, Airbus-319/320/321, Ту -154, Ту-134, Як-42, Ан-24/26/12/148, а також вертольоти всіх типів.
Нагадаємо, що МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка має допомогти подолати кризи у зв’язку з масовою відмовою у в’їзді громадянам обох країн.
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