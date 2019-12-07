Україна та Ізраїль підписали декларацію, яка запобігатиме масовим відмовам у в'їзді

За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а за половину 2019 року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка має допомогти подолати кризи у зв’язку з масовою відмовою у в’їзді громадянам обох країн.

"Не дивлячись на Угоду між Україною та Ізраїлем про перетин кордонів від 2010 року, останнім часом склалася ситуація, коли українцям масово відмовляють у в’їзді на територію Ізраїлю. Щоб вирішити це питання та активізувати двостороннє співробітництво, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював зустріч зі своїм ізраїльським колегою Арієм Дері та підписав Декларацію про інтенсифікацію співробітництва", - йдеться у заяві на сайті МВС України, повідомляє "Європейська правда".

За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а за половину 2019 року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

"Ми підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка остаточно покладе край непорозумінням при перетині кордону. Хочу підкреслити, що спрощення поїздок між країнами для громадян становить взаємний інтерес", - сказав Аваков.

Окремо сторони домовилися створити робочу групу з представників правоохоронних органів обох країн, щоб боротися з незаконним наймом та працевлаштуванням громадян.

Нагадаємо, що з початку 2019 року Ізраїль не впустив у країну 910 українців.