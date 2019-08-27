У Херсоні на ринку в чоловіка вилучили гранату
У поліцію зателефонував громадянин і повідомив про те, що на ринку ходить чоловік, у якого в пакеті - граната. На місце виїхали поліцейські, які помітили підозрюваного і вилучили в нього гранату Ф-1, а також запал до неї. Боєприпас відправили на експертизу, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
"…Правопорушником виявився 34-річний непрацюючий житель Херсона. Він пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті", - сказано в повідомленні.
На цей момент правоохоронці з'ясовують, з якою метою зловмисник зберігав бойовий запас, і його справжнє походження.
Фото: Поліція Херсонської області/ФБ
Попередня кваліфікація - ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, що 26 серпня в Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю на вулиці Паньківській, 5. За цією адресою розташована компанія "Мостобуд".
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