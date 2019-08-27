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У Херсоні на ринку в чоловіка вилучили гранату

Чоловік сказав, що знайшов гранату в очереті
На території ринку "Північний" у Суворовському районі Херсонської області правоохоронці в чоловіка вилучили гранату.
У Херсоні на ринку в чоловіка вилучили гранату Фото:Facebook

У поліцію зателефонував громадянин і повідомив про те, що на ринку ходить чоловік, у якого в пакеті - граната. На місце виїхали поліцейські, які помітили підозрюваного і вилучили в нього гранату Ф-1, а також запал до неї. Боєприпас відправили на експертизу, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"…Правопорушником виявився 34-річний непрацюючий житель Херсона. Він пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очереті", - сказано в повідомленні.

На цей момент правоохоронці з'ясовують, з якою метою зловмисник зберігав бойовий запас, і його справжнє походження.


Фото: Поліція Херсонської області/ФБ

Попередня кваліфікація - ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, що 26 серпня в Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю на вулиці Паньківській, 5. За цією адресою розташована компанія "Мостобуд".

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