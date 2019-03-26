Фільм про вбивство Гандзюк виходить на телеекрани
Фільм-розслідування "Гандзюк: системне вбивство" цього тижня покажуть у вечірньому ефірі кількох телеканалів, повідомив адвокат Масі Найєм.
Фільм покажуть:
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26 березня, 21:00 – 24 канал;
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27 березня, 21:15 – Перший:UA;
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28 березня, 23:15 – Hromadske.UA;
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29 березня, 18:00 – Hromadske.UA.
В основу фільму лягли факти, які збирали 8 місяців – від дня жорстокого нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, який призвів до смерті.
"Поки нас усіх роз'єднувала політика – вони навчилися вивозити нас на той світ як метал вивозили з Донбасу. Час збирати каміння. Тому обов'язково подивіться фільм, щоб розуміти, що відбувається в країні. Це реальність. Не художня вигадка", – зазначив Найєм.
"Ми втратили не вісім місяців, а ціле життя Каті. І просто хочемо за це відповідальності. Відповідальності всім, включаючи замовників і правоохоронців, які їх покривали", – наголосив він.
Генпрокурор Юрій Луценко брав справу під особистий контроль, а поліція довго не передавала справу Службі безпеки України, нагадав Масі Найєм.
"Андрій Гордєєв, який можливо причетний до замовлення вбивства Каті, спілкується з головою СБУ Грицаком, той – дзвонить генерал-майору Доценку і просить "відбалансувати" все назад по Гордєєву", – написав адвокат.
"Один зі співорганізаторів Павловський багато разів контактує з правоохоронцями (прокуратура, поліція, колонія) після нападу на Катю. Три місяці після нападу ніхто його не чіпає, не вручає підозру – усі живуть так, ніби нічого не сталося. І лише після того, як активісти заговорили про Павлівському, йому вручають підозру", – нагадав він.
"Жоден із правоохоронців у Херсоні не був звільнений. У фільмі чітко простежується нитка нахабною впевненості, що відповіді за вбивство Каті не буде", – заявив Найєм.
Нагадаємо, що 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Раніше бюро Херсонської обласної організації "Батьківщини" виключило з партії Мангера, а також рекомендувало йому піти з посади.
15 лютого суд вирішив взяти Мангера під варту на 17 днів із правом внесення застави. В той же день очільник Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу.
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