У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів

Чоловік був за кермом особистого автомобіля

У Херсоні співробітник поліції на особистому автомобілі скоїв наїзд на двох пішоходів.

ДТП сталося увечері 7 червня на вулиці Іллі Кулика. Відзначається, що поліцейський сам повідомив про інцидент.

"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, скоїв наїзд на двох пішоходів, які в темний час доби переходили проїжджу частину", - повідомляється на сайті Нацполіції області.

Потерпілих доставили в лікарню. Про те, які саме травми вони отримали, не повідомляється, на сайті поліції зазначено, що "загрози їхньому життю немає".

Алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп'яніння не виявив. У працівника поліції також взяті аналізи на вміст алкоголю в крові в медичній установі, йдеться на сайті Нацполіції.

Попередня правова кваліфікація події - ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Призначено проведення службового розслідування, на час якого поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області 7 червня відбулася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Близько 18.30 автомобіль місцевого відділення поліції, рухаючись проїжджою частиною, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.