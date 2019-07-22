У Херсонській області військовослужбовець вистрілив у колегу по службі

У Херсонській області військовий з автомата вистрілив у колегу по службі, в результаті чого останній отримав вогнепальне поранення.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, почали досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією бюро, військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив з автомата АКС-74, чим заподіяв поранення у ногу своєму колезі по службі. Пораненого госпіталізували у військовий госпіталь Миколаєва.

Планується комплекс судових експертиз та вручення військовослужбовцю повідомлення про підозру.

У ДБР класифікували злочин за ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).

У разі доведення провини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на термін до 2 років або утримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляли, у червні у Львівській області військовий з необережності застрелив колегу по службі.

Нагадаємо, що в Ірпінському відділенні поліції застрелився 19-річний чоловік.