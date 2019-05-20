CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські вилучили горілку, коньяк і "накрили" цех з виробництва тари типу "bag-in-box".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція вилучила 10 тонн фальсифікованого спирту
У Хмельницькій області поліція вилучила з обігу 10 тонн фальсифікованого спирту
Фото: globalspirits.com.ua
Обшуки за місцем незаконного виробництва, зберігання і збуту тривали протягом двох днів, йдеться в LB з посиланням на прес-центр МВС України.
Всього правоохоронці вилучили 10 тонн спирту. Крім цього, 4300 літрів "горілки" і "коньяку", а також лінію для виробництва паперової тари для цього алкоголю. В основному, вся фальсифікована продукція розфасовувалася в тару типу «bag-in-box».
Фото: mvs.gov.ua
Оперативники встановили канал поставки етилового спирту, який невеликими партіями незаконно завозили в Чернівецьку область із сусідньої країни. У місті Сокиряни, на відстані декількох сотень метрів від українсько-молдовського кордону, знаходилася так звана "перевалочна" база.
Надалі сировину для виготовлення алкоголю передавали у підпільні цехи, які перебували в Хмельницькій області.
Фото: mvs.gov.ua
Горілку в тарах продавали через торгові точки на ринках Хмельницької області та за її межами в невеликих кафе. На тарі не було ніяких позначень. За попередніми підрахунками щомісячний дохід організатора цієї діяльності досягав 36 мільйонів гривень.
Фото: mvs.gov.ua
Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці також виявили підпільний цех з виробництва паперової тари для цього алкоголю і канали збуту.
Фото: mvs.gov.ua
Лінію з виготовлення паперової тари для фальсифікату налагодив житель міста Кам'янця-Подільського. Виробнича потужність цеху дозволяла щодоби виготовити до 4800 штук паперової тари типу "bag-in-box".
Заходи з протидії незаконному ввезенню та поширення спирту, а також фальсифікованої алкогольної продукції тривають.
МВС зазначає, що офіційні виробники алкогольної продукції не використовують для фасування тару "bag-in-box".
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20 05 2019 15:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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