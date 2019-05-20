Поліція вилучила 10 тонн фальсифікованого спирту

У Хмельницькій області поліція вилучила з обігу 10 тонн фальсифікованого спирту

Поліцейські вилучили горілку, коньяк і "накрили" цех з виробництва тари типу "bag-in-box".

Обшуки за місцем незаконного виробництва, зберігання і збуту тривали протягом двох днів, йдеться в LB з посиланням на прес-центр МВС України.

Всього правоохоронці вилучили 10 тонн спирту. Крім цього, 4300 літрів "горілки" і "коньяку", а також лінію для виробництва паперової тари для цього алкоголю. В основному, вся фальсифікована продукція розфасовувалася в тару типу «bag-in-box».

Фото: mvs.gov.ua

Оперативники встановили канал поставки етилового спирту, який невеликими партіями незаконно завозили в Чернівецьку область із сусідньої країни. У місті Сокиряни, на відстані декількох сотень метрів від українсько-молдовського кордону, знаходилася так звана "перевалочна" база.

Надалі сировину для виготовлення алкоголю передавали у підпільні цехи, які перебували в Хмельницькій області.

Фото: mvs.gov.ua

Горілку в тарах продавали через торгові точки на ринках Хмельницької області та за її межами в невеликих кафе. На тарі не було ніяких позначень. За попередніми підрахунками щомісячний дохід організатора цієї діяльності досягав 36 мільйонів гривень.

Фото: mvs.gov.ua

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці також виявили підпільний цех з виробництва паперової тари для цього алкоголю і канали збуту.

Фото: mvs.gov.ua

Лінію з виготовлення паперової тари для фальсифікату налагодив житель міста Кам'янця-Подільського. Виробнича потужність цеху дозволяла щодоби виготовити до 4800 штук паперової тари типу "bag-in-box".

Заходи з протидії незаконному ввезенню та поширення спирту, а також фальсифікованої алкогольної продукції тривають.

МВС зазначає, що офіційні виробники алкогольної продукції не використовують для фасування тару "bag-in-box".