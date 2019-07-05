В Одеському порту затримали найбільшу партію кокаїну змішаного з фарбою
В одеському порту "Південний" затримали рекордну партію кокаїну з Колумбії, який змішали у відрах з будівельним матеріалом. Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби, інформує LB.
У ДФС зазначили, що ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак вміст наркотиків у вантажі встановити неможливо.
"Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли до морського торгового порту "Південний" з Колумбії, стали не традиційні банани чи ананаси, а лакофарбові матеріали. Креативні наркоділки просто змішали у відрах з будівельним матеріалом кокаїн... Розрахунок наркоторговців був простим: у "законний" спосіб ввезти в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії", - йдеться в повідомленні.
Злочинний задум наркоділкам завадили реалізувати митники, які визначили вантаж як такий, що "має потенційно високий ризик для можливого переміщення наркотиків", та ініціювали відбір зразків, в яких знайшли кокаїн.
"Зокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься до 3 кг цього наркотику. Це дає підстави прогнозувати, що це виявлення може стати однією з рекордних кокаїнових партій", - йдеться у повідомленні.
Увесь вантаж має вагу майже 19,5 тонн, а кількість в ньому чистого наркотику буде визначено після проведення експертиз.
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