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У Хмельницькому затримали кримінального авторитета "Молдована"

Його вислали з України із забороною в'їзду на 5 років
Правоохоронці спільно з працівниками Державної міграційної служби Хмельницької області затримали і видворили з України кримінального авторитета на прізвисько "Молдован".
У Хмельницькому затримали кримінального авторитета "Молдована" Фото: npu.gov.ua

"Увечері 5 квітня лідера кримінального середовища затримали, доставили до міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський", де видворили за межі нашої держави із забороною в'їзду на територію України в найближчі 5 років", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

38-річний громадянин Молдови кілька років тому оселився в Хмельницькому, де скоїв низку злочинів, зокрема, передбачених ч. 3 статті 185 (крадіжка), ч. 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що після відбуття покарання він отримав кримінальний статус "смотрящего" і контролював постачання заборонених речовин в установи з відбування покарання.

Крім цього, іноземець, знаючи про наявність рішення суду про його видворення з України, постійно переховувався від поліції і представників Державної міграційної служби.

Нагадаємо, що 4 квітня миколаївські правоохоронці затримали групу наркодилерів, яка незаконно поширювала наркотик метадон у Миколаєві та Одесі.

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06 04 2019 15:58
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