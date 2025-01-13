Після підрахунку 100% голосів він набрав 74,58% голосів.

За підсумками другого туру президентських виборів у Хорватії чинний президент Зоран Міланович переміг на другий термін на переважно церемоніальній посаді, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів із 98,65% виборчих дільниць.

Про це свідчать результати голосування.

Після підрахунку 100% голосів він набрав 74,58% голосів. У той час, коли його опонент – ексміністр освіти Драган Пріморац – отримав 25, 42% виборців.

Явка виборців у другому турі склала 44,19%. Перемога Мілановича очікувана — він виграв з великим відривом перший тур президентський виборів, набравши 49,09%, у той час, коли його головний конкурент від правлячої партії "Хорватський демократичний союз" та ексміністр освіти Драган Пріморац — 19,35%. Громадські опитування перед другим туром також прогнозували перемогу Мілановича.

У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.

російські боти запустили прокремлівську кампанію дезінформації в соціальних мережах, щоб підтримати кандидата в президенти Хорватії, який виступає проти НАТО. Про це йдеться у звіті групи аналітиків лондонської некомерційної організації Centre for Information Resilience (CIR), яка викриває операції з дезінформації.