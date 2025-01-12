У Хорватії розпочався другий тур президентських виборів

Опитування громадської думки, яке опублікували в пʼятницю, 10 січня, показало, що Міланович лідирує з 67,4% проти Прімораца, який має менш ніж 27%.

Громадяни Хорватії у неділю, 12 січня, голосують у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом і зачиняться о 20:00. Усього їх в країні близько 6 500. Очікують, що результати екзитполів стануть відомими за кілька хвилин після завершення роботи дільниць — до того діє режим "виборчої тиші". А попередні результати будуть відомі близько 21:00.

Опитування громадської думки, яке опублікували в пʼятницю, 10 січня, показало, що Міланович лідирує з 67,4% проти Прімораца, який має менш ніж 27%.

У неділю вранці на вибори президента Хорватії вийшло трохи більше виборців, ніж на перший тур, кажуть у Державній виборчій комісії.

У першому турі 20 грудня 2024 року прийшли голосувати понад 46% виборців, тоді переміг нинішній проросійський президент від опозиційних соціалістів-демократів Зоран Міланович.

Раніше ми писали, що російські боти запустили прокремлівську кампанію дезінформації в соціальних мережах, щоб підтримати кандидата в президенти Хорватії, який виступає проти НАТО. Про це йдеться у звіті групи аналітиків лондонської некомерційної організації Centre for Information Resilience (CIR), яка викриває операції з дезінформації.