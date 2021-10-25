ПОЛІТИКА НОВИНИХорватська консервативна та євроскептична партія Hrvatski Suverenisti розпочала двотижневу акцію зі збору підписів з метою провести референдум про те, чи приймати євро в якості нової валюти країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Хорватії збирають підписи щодо референдуму про перехід на європейську валюту
Пленкович каже, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити відсоткові ставки, покращити кредитний рейтинг та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку країни, яку значною мірою забезпечує галузь туризму
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє агенція Reuters.
Прихильники референдуму мають зібрати підписи 10% виборців, або близько 370 тисяч осіб. Вони створять близько 250 пунктів по всій країні, щоб спробувати досягти цього.
Правоцентристський уряд на чолі з прем’єр-міністром Андрієм Пленковичем працює над тим, щоб домогтися прийняття євро з початку 2023 року та сподівається отримати зелене світло від Єврозони у першій половині 2022 року.
Пленкович каже, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити відсоткові ставки, покращити кредитний рейтинг та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку країни, яку значною мірою забезпечує галузь туризму.
Євроскептики стверджують, що економіка Хорватії надто слабка та неконкурентоспроможна, щоб прийняти євро, і це призведе до зростання цін в країні.
Згідно з опитуванням, опублікованим у липні, понад 60% виборців виступають за прийняття єдиної валюти, якою користуються 19 з 27 теперішніх членів ЄС.
Уряд Хорватії вважає, що референдум не потрібен, стверджуючи, що хорвати вже прийняли спільну валюту, коли проголосували на референдумі за вступ до ЄС майже десять років тому.
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