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У ISW пояснили, навіщо кремль знову використовує ядерні погрози

07 травня 2024, 08:07
У ISW пояснили, навіщо кремль знову використовує ядерні погрози
Фото: з вільного доступу
Нинішнє відродження ядерної риторики збігається з прибуттям західної зброї в Україну.

кремль, ймовірно, знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно чинив дії, вигідні росії.

російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшувати свою підтримку України. 

На думку аналітиків нинішнє відродження ядерної риторики, у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з прибуттям західної зброї в Україну. 

російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в росії. 

Водночас як пише ISW, росія малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

війна в Українінавчання військовихядерні силиросія-агресор

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