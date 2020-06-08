Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Кабміні назвали ключові закони для розширення доступу до ринку ЄС

Відповідні проекти знаходяться на розгляді у Раді
У Кабінеті міністрів назвали ключові закони, що перебувають на розгляді у Верховній раді, які дозволять здійснити значний прогрес в економічній інтеграції України з Європейським союзом. Зокрема, дозволять розширити доступ нашої держави до ринку ЄС.
У Кабміні назвали ключові закони для розширення доступу до ринку ЄС Фото : РБК - Україна

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає урядовий портал, передає РБК - Україна.

"Це законопроекти про внутрішні водні шляхи, про управління відходами, а також низка в аграрній сфері. Всі вони спрямовані на виконання наших зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію і дозволять отримати ширший доступ до ринку ЄС, у тому числі, через покращення логістики", - зазначила віце-премєр.

Вона підкреслила, що перелік ключових законів уже включений до урядово-парламентської дорожньої карти у сфері європейської інтеграції. ЇЇ уже невдовзі передадуть до Верховної ради, аби виділити пріоритетні першочергові євроінтеграційні законопроекти на майбутню парламентську сесію.

enlightened Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль обговорив у Брюсселі закон про локалізацію для підтримки українського машинобудування та запевнив, що КМУ звернеться до Ради для пошуку збалансованого рішення по документу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2020 14:20
ТЕГИ: ЄС, Кабмін
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.