У Кабміні назвали ключові закони для розширення доступу до ринку ЄС

У Кабінеті міністрів назвали ключові закони, що перебувають на розгляді у Верховній раді, які дозволять здійснити значний прогрес в економічній інтеграції України з Європейським союзом. Зокрема, дозволять розширити доступ нашої держави до ринку ЄС.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає урядовий портал, передає РБК - Україна.

"Це законопроекти про внутрішні водні шляхи, про управління відходами, а також низка в аграрній сфері. Всі вони спрямовані на виконання наших зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію і дозволять отримати ширший доступ до ринку ЄС, у тому числі, через покращення логістики", - зазначила віце-премєр.

Вона підкреслила, що перелік ключових законів уже включений до урядово-парламентської дорожньої карти у сфері європейської інтеграції. ЇЇ уже невдовзі передадуть до Верховної ради, аби виділити пріоритетні першочергові євроінтеграційні законопроекти на майбутню парламентську сесію.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль обговорив у Брюсселі закон про локалізацію для підтримки українського машинобудування та запевнив, що КМУ звернеться до Ради для пошуку збалансованого рішення по документу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.