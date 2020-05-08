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Кабмін урізав виплати на дітей ФОП на понад 48 млн гривень

Ці кошти підуть на видатки у сфері приватизації держмайна
Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.
Кабмін урізав виплати на дітей ФОП на понад 48 млн гривень Фото: з вільних джерел

Уряд схвалив відповідний проект постанови у ході засідання у середу, 5 серпня, передає РБК - Україна.

Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.

На цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Також гроші підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.

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05 08 2020 15:00
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