У Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії

У понеділок в результаті спрацювання саморобного вибухового пристрою підірвано броньований автомобіль посольства Італії в Кабулі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tolo News.

"Автомобіль, який став об’єктом нападу, належить посольству Італії і перевозив афганських співробітників посольства. У результаті вибуху одна людина зазнала легкого поранення", - цитує телеканал своє джерело в службах безпеки.

Зазначається, що також був пошкоджений автомобіль міністерства економіки, який проїжджав повз машину посольства у момент вибуху.

Інформації про жертв наразі немає.

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

За даними телеканалу, за останні 100 днів в Кабулі сталося 177 інцидентів у сфері безпеки, включаючи спрацювання саморобних пристроїв. В результаті 177 осіб загинули і 360 поранені.

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