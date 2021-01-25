У Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tolo News.
"Автомобіль, який став об’єктом нападу, належить посольству Італії і перевозив афганських співробітників посольства. У результаті вибуху одна людина зазнала легкого поранення", - цитує телеканал своє джерело в службах безпеки.
Зазначається, що також був пошкоджений автомобіль міністерства економіки, який проїжджав повз машину посольства у момент вибуху.
Інформації про жертв наразі немає.
Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
За даними телеканалу, за останні 100 днів в Кабулі сталося 177 інцидентів у сфері безпеки, включаючи спрацювання саморобних пристроїв. В результаті 177 осіб загинули і 360 поранені.
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