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У Мадриді стався потужний вибух, що зруйнував чотири поверхи будівлі. Загинули щонайменше дві людини

У будинку в центрі Мадрида стався гучний вибух. Над районом міста здійнявся димовий шлейф.
У Мадриді стався потужний вибух, що зруйнував чотири поверхи будівлі. Загинули щонайменше дві людини Скрін

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на El Mundo.

Вибух, який стався близько 15 години, можна було почути за кілька кілометрів. Екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, інцидент спричинив витік газу. Вибух стався у будівлі, розташованій поруч з будиноком для літніх людей та школою.


Фото з Twitter @BenDoBrown

Наразі правоохоронці евакуйовують людей із околиць, адже остерігаються нових вибухів.

Як повідомляє телеканал La Sexta TV з посиланням на Мадридську міську раду, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини. Ще кілька дістали поранення.

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20 01 2021 16:12
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