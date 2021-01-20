НОВИНИУ будинку в центрі Мадрида стався гучний вибух. Над районом міста здійнявся димовий шлейф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мадриді стався потужний вибух, що зруйнував чотири поверхи будівлі. Загинули щонайменше дві людини
Скрін
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на El Mundo.
Вибух, який стався близько 15 години, можна було почути за кілька кілометрів. Екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, інцидент спричинив витік газу. Вибух стався у будівлі, розташованій поруч з будиноком для літніх людей та школою.
Фото з Twitter @BenDoBrown
Наразі правоохоронці евакуйовують людей із околиць, адже остерігаються нових вибухів.
Як повідомляє телеканал La Sexta TV з посиланням на Мадридську міську раду, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини. Ще кілька дістали поранення.
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20 01 2021 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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