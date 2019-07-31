У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС

"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія"

Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.

"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія", - повідомляє у Twitter журналіст Fox News Лукас Томлінсон з посиланням на ВМС США.

Чи вижив пілот - поки не повідомляється. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що у Німеччині 24 червня під час тренувального польоту розбилися два винищувачі Eurofighter.