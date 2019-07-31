CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС
"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія"
Су-27. Фото: vitalykuzmin.net
"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія", - повідомляє у Twitter журналіст Fox News Лукас Томлінсон з посиланням на ВМС США.
Чи вижив пілот - поки не повідомляється. Обставини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, що у Німеччині 24 червня під час тренувального польоту розбилися два винищувачі Eurofighter.
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