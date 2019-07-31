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У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС

"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія"
Одномісний винищувач ВМС Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Каліфорнії, на заході країни.
У Каліфорнії розбився винищувач американських ВМС Су-27. Фото: vitalykuzmin.net

"За інформацією ВМС США, одномісний винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" упав близько першої години дня поблизу Чайна Лейк, штат Каліфорнія", - повідомляє у Twitter журналіст Fox News Лукас Томлінсон  з посиланням на ВМС США.

Чи вижив пілот - поки не повідомляється. Обставини інциденту з'ясовуються. 

Нагадаємо, що у Німеччині 24 червня під час тренувального польоту розбилися два винищувачі Eurofighter.

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