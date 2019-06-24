У Німеччині розбилися два винищувачі
Катастрофа сталася у північносхідній землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіштовхнулися у повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили у міністерстві внутрішніх справ та Бундесвері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися. Про те, де вони зараз, наразі не відомо.
Інцидент стався близько 14 години дня за місцевим часом за 30 кілометрів на південь від міста Гюстров.
Радіостанція Ostseewelle опублікувала відео, на якому видно два стовпи диму, що здійнялися над розбитими винищувачами. На місці події, як стверджується, почав горіти ліс. Пожежники та рятувальники поспішили на місце катастрофи.
Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.
Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).
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