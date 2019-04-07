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У Каліфорнії стався найпотужніший за багато років землетрус

"Землетрус потужністю у 6,4 бала стався у віддаленому районі південної Каліфорнії у четвер вдень, і став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні згідно повідомленням ЗМІ та офіційним геологічним дослідженням"
У четвер, 4 липня, у штаті Каліфорнія, США стався найпотужніший за багато років землетрус у 6,4 бала за шкалою Рихтера.
У Каліфорнії стався найпотужніший за багато років землетрус Фото: з вільних джерел

"Землетрус потужністю у 6,4 бала стався у віддаленому районі південної Каліфорнії у четвер вдень, і став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні згідно повідомленням ЗМІ та офіційним геологічним дослідженням", - повідомляє New York Times.

Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості у 20 милях від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня. Повідомлень про можливі жертви поки не надходило.

Видання також цитує геофізика Поля Карузо, який переконаний, що наслідки могли би бути гіршими, якби епіцентр знаходився ближче до щільно заселених районів Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, що у Китаї стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті вже 12 людей загинули, більше 130 поранені.

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04 07 2019 22:58
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