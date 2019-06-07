У Каліфорнії стався найсильніший за останні 20 років землетрус
Цей землетрус спричинив ще близько 1,4 тисячі підземних поштовхів. їх було відчутно і в Лос-Анджелесі: місцеві жителі кажуть, що тряслися будівлі. Крім того, підземні поштовхи також відчувалися в Лас-Вегасі та в Мексиці, повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.
"У нас є пожежі, у нас є витоки газу, ми отримали тілесні ушкодження, у нас є знесилені люди, ми маємо якомога краще дати цьому раду", - зазначила міська голова Каліфорнії Пеггі Бріден.
Інші офіційні особи заявили, що ступінь травм і пошкоджень поки невідомий, але досі не було повідомлень про загиблих.
Каліфорнійські рятувальники округу Сан-Бернардіно повідомили, що отримали безліч повідомлень про тріщини у фундаментах будівель.
Нагадаємо, що це вже другий сильний землетрус за останні дві доби у тому регіоні. 4 липня в Південній Каліфорнії зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 6,4.
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