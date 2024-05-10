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У Калузькій області рф після атаки дронів палає нафтопереробний завод

10 травня 2024, 08:33
У Калузькій області рф після атаки дронів палає нафтопереробний завод
Фото: firtka.if.ua
Близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів.

У росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області.

 Про це повідомили  російські Telegram-канали.

Місцеві видання пишуть, що в районі "Першого заводу" було чути вибухи.

Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

До цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Місцева російська влада наразі не коментувала подію.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 травня у селі Юровка, яке розташовується поблизу міста Анапа у Краснодарському краю рф, горіла нафтобаза. За інформацією росЗМІ там були збиті щонайменше шість безпілотників.

4 травня жителі Бєлгородської області повідомилии про пожежу, яка спалахнула на електропідстанції після можливого прильоту БПЛА.

пожежаНПЗвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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