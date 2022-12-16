У Камбоджі вчитимуть українських саперів

Міністерства закордонних справ Камбоджі повідомляє, що країна прийме 15 українських саперів у столиці Пномпені для подальших навчань з детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться на офіціальному сайті камбоджійського МЗС.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен на саміті ЄС-АСЕАН заявив, що країна буде проводити навчання для українських саперів. Перша частина проходитиме у січні наступного року в Пномпені, а потім у квітні 2023 року на польській території. Цьому сприятиме Японія.

Хун Сен також підкреслив, що їхня країна підтримує територіальну цілісність України й усі нормативи ООН. Тому важливо не підвищувати рівень ескалації на війні, а також уникати насильства.

Раніше повідомлялось, що США розширять навчання українських військових у Німеччині.