У Камбоджі вчитимуть українських саперів
Про це йдеться на офіціальному сайті камбоджійського МЗС.
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен на саміті ЄС-АСЕАН заявив, що країна буде проводити навчання для українських саперів. Перша частина проходитиме у січні наступного року в Пномпені, а потім у квітні 2023 року на польській території. Цьому сприятиме Японія.
Хун Сен також підкреслив, що їхня країна підтримує територіальну цілісність України й усі нормативи ООН. Тому важливо не підвищувати рівень ескалації на війні, а також уникати насильства.
Раніше повідомлялось, що США розширять навчання українських військових у Німеччині.