У Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю
У розташованій в містечку Олівер в’язниці перебуває близько 300 в’язнів. Сотню найбільш небезпечних вже доправили до інших тюрем провінції, а транспорт для решти 200 очікує напоготові на подвір’ї, повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
У провінційному уряді запевнили, що адміністрація виправного закладу має затверджений план дій на випадок надходження наказу на евакуацію. "Для в’язнів був організований поліцейський супровід. Пенітенціарна служба за потреби може забезпечити усе пересування. Родини будуть поінформовані, щойно переїзд завершиться", - сказала речниця уряду Британської Колумбії Керолін Макендрю.
У самій в’язниці розповіли, що бачать дим від пожежі із території закладу.
Зазначимо, що лісова пожежа, яка загрожує в’язниці, за останню добу збільшилася удвічі, досягши площі у 15 км кв. До її гасіння залучено близько сотні вогнеборців, яких підтримує авіація, однак спекотна засушлива погода сприяє поширенню вогню.
Нагадаємо, що 1 серпня у Сибіру загорілися близько трьох мільйонів гектарів лісу, за один день дим досягнув США і Канади.
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