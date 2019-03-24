У Канаді нагородять лідера української громади

Генерал-губернатор Канади вручить президенту відділу Конгресу українців Канади у місті Торонто Тарасу Багрію державну нагороду за видатну волонтерську роботу.

Церемонія нагородження відбудеться у вівторок у її резиденції в Оттаві, повідомляє "Укрінформ".

Тарас Багрій стане кавалером Ордену волонтерів, який вручається "за значний, тривалий і неоплачуваний внесок до громади у Канаді чи за кордоном".

У нагородному листі стверджується, що Тарас Багрій "присвятив Конгресу українців Канади понад 18 років".

"У цій організації він долучився до організації та участі в заходах та діях на провінційному та національному рівнях. Він також є членом Ради директорів Міжнародного фонду Івана Франка", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що організатори кінопремії "Золота дзиґа" оголосили номінантів на національну нагороду.