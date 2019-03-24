CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенерал-губернатор Канади вручить президенту відділу Конгресу українців Канади у місті Торонто Тарасу Багрію державну нагороду за видатну волонтерську роботу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді нагородять лідера української громади
Тарас Багрій "присвятив Конгресу українців Канади понад 18 років"
Фото: zn.ua
Церемонія нагородження відбудеться у вівторок у її резиденції в Оттаві, повідомляє "Укрінформ".
Тарас Багрій стане кавалером Ордену волонтерів, який вручається "за значний, тривалий і неоплачуваний внесок до громади у Канаді чи за кордоном".
У нагородному листі стверджується, що Тарас Багрій "присвятив Конгресу українців Канади понад 18 років".
"У цій організації він долучився до організації та участі в заходах та діях на провінційному та національному рівнях. Він також є членом Ради директорів Міжнародного фонду Івана Франка", - йдеться у документі.
Нагадаємо, що організатори кінопремії "Золота дзиґа" оголосили номінантів на національну нагороду.
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24 03 2019 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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