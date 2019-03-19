Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Оголосили номінантів української кінопремії "Золота дзиґа"

Загалом переможців обиратимуть у 20 категоріях
Організатори кінопремії "Золота дзиґа" оголосили номінантів на національну нагороду.
Оголосили номінантів української кінопремії "Золота дзиґа" Фото: ІА ZIK

Фільми "Брама" Володимира Тихого і "Дике поле" Ярослава Лодигіна мають по 12 номінацій

На нагороду в номінації "Найкращий фільм" претендують такі стрічки:

  • "Брама", Володимир Тихий

  • "Гірська жінка: на війні", Бенедикт Ерлінгссон

  • "Дике поле", Ярослав Лодигін

  • "Донбас", Сергій Лозниця

  • "Коли падають дерева", Марися Никитюк

  • За звання "Найкращого режисера/режисерки" змагатимуться:

  • Ярослав Лодигін, "Дике поле"

  • Сергій Лозниця, "Донбас"

  • Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

  • Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"

  • Володимир Тихий, "Брама"

У номінації "Найкращий актор" перемогу можуть здобути:

  • Євген Бушмакін, "Герой мого часу"

  • Роман Луцький, "Секс і нічого особистого"

  • Олег Москаленко, "Дике поле"

  • Ярослав Федорчук, "Брама"

За звання "Найкраща акторка" змагатимуться:

  • Ірма Вітовська, "Брама"

  • Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева"

  • Руслана Хазіпова, "Дике поле"

На нагороду в номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" претендують:

  • "В радості, тільки в радості", Марина Рощина

  • "Штангіст", Дмитро Сухолиткий-Собчук

  • "Mia Donna", Павло Остріков

Нагороду за "Найкращий документальний фільм" можуть отримати такі стрічки:

  • "Домашні ігри", Аліса Коваленко

  • "Міф", Леонід Кантер, Іван Ясній

  • "Тато - мамин брат", Вадим Ільков

  • "Явних проявів немає", Аліна Горлова

Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2019 16:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.