Оголосили номінантів української кінопремії "Золота дзиґа"
Фільми "Брама" Володимира Тихого і "Дике поле" Ярослава Лодигіна мають по 12 номінацій.
На нагороду в номінації "Найкращий фільм" претендують такі стрічки:
-
"Брама", Володимир Тихий
-
"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Ерлінгссон
-
"Дике поле", Ярослав Лодигін
-
"Донбас", Сергій Лозниця
-
"Коли падають дерева", Марися Никитюк
-
За звання "Найкращого режисера/режисерки" змагатимуться:
-
Ярослав Лодигін, "Дике поле"
-
Сергій Лозниця, "Донбас"
-
Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"
-
Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"
-
Володимир Тихий, "Брама"
У номінації "Найкращий актор" перемогу можуть здобути:
-
Євген Бушмакін, "Герой мого часу"
-
Роман Луцький, "Секс і нічого особистого"
-
Олег Москаленко, "Дике поле"
-
Ярослав Федорчук, "Брама"
За звання "Найкраща акторка" змагатимуться:
-
Ірма Вітовська, "Брама"
-
Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева"
-
Руслана Хазіпова, "Дике поле"
На нагороду в номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" претендують:
-
"В радості, тільки в радості", Марина Рощина
-
"Штангіст", Дмитро Сухолиткий-Собчук
-
"Mia Donna", Павло Остріков
Нагороду за "Найкращий документальний фільм" можуть отримати такі стрічки:
-
"Домашні ігри", Аліса Коваленко
-
"Міф", Леонід Кантер, Іван Ясній
-
"Тато - мамин брат", Вадим Ільков
-
"Явних проявів немає", Аліна Горлова
Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня в конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві.
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