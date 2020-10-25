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У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти

Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції
Канадська провінція Альберта наступного місяця скасує обмеження на видобуток нафти, запроваджені урядом торік з метою підвищення ринкових цін.
У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти Фото: online.wsj.com

Про це заявили у міністерстві енергетики Альберти, зазначає "Економічна правда".

"Хоча уряд до грудня 2021 року продовжить свої повноваження стосовно регулювання обсягу видобутку нафти, він не запроваджуватиме обмежень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції. 

"Чинні прогнози вказують, що запаси залишатимуться низькими, а експортна спроможність - достатньою, аби дати системі можливість ефективно самостійно працювати у 2021 році", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, що Світовий банк підвищив прогноз за цінами на нафту

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25 10 2020 15:43
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