У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти
Про це заявили у міністерстві енергетики Альберти, зазначає "Економічна правда".
"Хоча уряд до грудня 2021 року продовжить свої повноваження стосовно регулювання обсягу видобутку нафти, він не запроваджуватиме обмежень", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції.
"Чинні прогнози вказують, що запаси залишатимуться низькими, а експортна спроможність - достатньою, аби дати системі можливість ефективно самостійно працювати у 2021 році", - наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, що Світовий банк підвищив прогноз за цінами на нафту
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