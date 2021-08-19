У Канаді опозиція включила до виборчої платформи безвіз з Україною Ми запровадимо безвізовий режим для українців, які відвідують Канаду

Найбільша опозиційна Консервативна партія Канади обіцяє у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах запровадити безвізовий режим з Україною.

Фото: zn.ua

Про це йдеться у виборчій платформі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Ми запровадимо безвізовий режим для українців, які відвідують Канаду", - йдеться у документі. Консерватори також обіцяють “розширити та поглибити економічні, політичні, розвідувальні та безпекові зв’язки із країнами Балтії та Україною”. "Ми більше використовуватимемо закон Магнітського про санкції, аби притягнути режим Володимира Путіна до відповідальності", - йдеться у виборчій програмі. Як повідомлялося, позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів. Читайте також: Денис Шмигаль: плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів"

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