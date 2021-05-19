У Канаді пройшла першу фазу випробувань COVID-вакцина рослинного походження

Створений дослідниками медичний засіб являє собою набір з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу

Канадські біологи створили вакцину від коронавірусу, що складається з вірусоподібних частинок рослинного походження, медичний засіб пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Зазначається, що група канадських науковців у сфері молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусної хвороби, що виробляється за допомогою генно-модифікованих рослин, пише Nature Medicine.

За інформацією видання, створений дослідниками медичний засіб являє собою набір з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.

Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім утоми в одного з учасників дослідження.

За останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 164 873 686 випадків COVID-19, з них 3 417 709 летальних. Від хвороби одужали 143 800 015 осіб.