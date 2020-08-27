ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПрограміст із Ванкувера Мурат Айфер розробив штучний інтелект, який може відповідати на запитання філософського характеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді створили "віртуального філософа" на основі штучного інтелекту
За словами Айфера, дуже малоймовірно, що сама програма згенерує власні ідеї, вона просто "імітує наявність знань"
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Next Web.
Програма Philosopher AI спочатку аналізує текст за допомогою нейроалгоритму Open AIGPT-3, а потім розмірковує вголос на тему або просто дає відповідь на конкретне запитання.
За словами Айфера, дуже малоймовірно, що сама програма згенерує власні ідеї, вона просто "імітує наявність знань".
Зазначається, що на деякі питання "віртуальний філософ" ще відмовляється відповідати, а саме: яка релігія гірша, хто розумніший - чоловіки чи жінки?
Наразі невідомо, чому програма відмовляється відповідати на деякі запитання.
Нагадаємо, що штучний інтелект навчили розрізняти ознаки планет
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