Штучний інтелект навчили розрізняти ознаки планет

Це стало можливо через те, що нейромережа може відрізнити різне випромінювання від зірок, повідомляє "Громадське".

Найчастіше для пошуку екзопланет вчені використовують транзитний метод. Коли планета проходить біля зорі, відбувається зменшення потоку випромінювання, тоді телескоп може визначити приблизний розмір об'єкта. Але зменшення випромінювання від зорі відбувається і через фонові перешкоди або через похибки в телескопі.

Тож вчені навчили штучний інтелект розрізняти випромінювання, яке відбувається під час проходження планети поряд із зорею, та випромінювання, яке стається через інші перешкоди чи похибки.

Нейромережа навчилася чітко розрізняти справжні планети від хибно позитивних та тепер аналізує дані з телескопа NASA "Кеплер", який шукав екзопланети з 2009 до 2018 року. Він уже встиг знайти 50 екзопланет, які раніше не могли виявити.

За розміром є планети схожі й на гіганта Нептун, й на Землю. Деякі планети обертаються навколо своїх зірок за 200 днів, а деякі - за один день. Після того, як астрономи дізналися, що ці 50 планет справжні, вони можуть вивчати їх за допомогою інших телескопів.

Вчені пропонують використовувати їхню нейромережу як додатковий спосіб перевірки відкриття екзопланет. Наприклад, вони хочуть використати свій алгоритм у роботі з даними з супутника TESS, який знайшов 66 нових планет та визначив 2100 потенційних.

Одну з планет, яку знайшов супутник, розташовується за 100 світлових років від нас, а за розміром схожа на Землю. Також він знайшов планету, яка обертається навколо двох зірок, як вигадана планета Татуїн із "Зоряних війн".

Нагадаємо, що NASA показало "лавину" на Марсі