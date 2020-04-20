У Канаді внаслідок стрілянини загинули щонайменше 16 людей

Поліція поки не розглядає інцидент як теракт

У місті Портапік у канадській провінції Нова Шотландія внаслідок стрілянини загинули щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє CBC, передає "Громадське".

Так, серед загиблих виявилася 23-річна співробітниця поліції, ще один представник правоохоронних органів госпіталізований з пораненнями, що не загрожують його життю.

Так, згідно з інформацією, у ніч на неділю, 19 квітня, за місцевим часом 51-річний Габріель Уортман влаштував стрілянину у столиці провінції. Після стрілку вдалося втекти на автомобілі. Протягом 12 годин, поки його розшукували, зловмисник застрелив людей у декількох місцях по всій провінції.

Чоловіка затримали на заправці, а пізніше повідомили, що злочинець — мертвий. Деталей про загибель Уортона в поліції не розповіли.

За даними ЗМІ, нападник був стоматологом, який працював у місті Галіфакс.

Поліція поки не розглядає інцидент як теракт. Вона не виключила, що число жертв може ще зрости, оскільки огляд місць скоєння злочину триває.

Нагадаємо, що ​у США чоловік розстріляв в барі групу людей і втік, четверо постраждалих загинули.