У Канаді внаслідок стрілянини загинули щонайменше 16 людей
Про це повідомляє CBC, передає "Громадське".
Так, серед загиблих виявилася 23-річна співробітниця поліції, ще один представник правоохоронних органів госпіталізований з пораненнями, що не загрожують його життю.
Так, згідно з інформацією, у ніч на неділю, 19 квітня, за місцевим часом 51-річний Габріель Уортман влаштував стрілянину у столиці провінції. Після стрілку вдалося втекти на автомобілі. Протягом 12 годин, поки його розшукували, зловмисник застрелив людей у декількох місцях по всій провінції.
Чоловіка затримали на заправці, а пізніше повідомили, що злочинець — мертвий. Деталей про загибель Уортона в поліції не розповіли.
За даними ЗМІ, нападник був стоматологом, який працював у місті Галіфакс.
Поліція поки не розглядає інцидент як теракт. Вона не виключила, що число жертв може ще зрости, оскільки огляд місць скоєння злочину триває.
Нагадаємо, що у США чоловік розстріляв в барі групу людей і втік, четверо постраждалих загинули.
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