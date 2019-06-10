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У Канзасі чоловік розстріляв людей у барі

Чотири людини загинули, п'ятеро - поранені
У США чоловік розстріляв в барі групу людей і втік, четверо постраждалих загинули.
У Канзасі чоловік розстріляв людей у барі Фото: edition.cnn.com

Інцидент стався в місті Канзас-Сіті, крім чотирьох убитих, ще п'ять осіб поранено, повідомляє LB.ua.

У місцевій поліції розповіли, що підозрюваний - латиноамериканець, який втік з місця подій, його вже оголосили в розшук. Про мотиви зловмисника правоохоронці говорити відмовилися.

Нагадаємо, що це вже третя за останні місяці масштабна стрілянина у США.

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06 10 2019 15:59
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