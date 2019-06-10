CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США чоловік розстріляв в барі групу людей і втік, четверо постраждалих загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канзасі чоловік розстріляв людей у барі
Чотири людини загинули, п'ятеро - поранені
Фото: edition.cnn.com
Інцидент стався в місті Канзас-Сіті, крім чотирьох убитих, ще п'ять осіб поранено, повідомляє LB.ua.
У місцевій поліції розповіли, що підозрюваний - латиноамериканець, який втік з місця подій, його вже оголосили в розшук. Про мотиви зловмисника правоохоронці говорити відмовилися.
Нагадаємо, що це вже третя за останні місяці масштабна стрілянина у США.
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06 10 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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