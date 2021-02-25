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У Канаді вперше надали річці статус юридичної особи

Таким чином її хочуть захистити від енергетичних компаній
Річка Мегпай у канадській провінції Квебек отримала статус юридичної особи. Так канадські екологи хочуть захистити її від впливу та зазіхань гідроенергетичної компанії.
У Канаді вперше надали річці статус юридичної особи Фото: rediff.com

Це вперше Канада надає статус юридичної особи природному об'єкту, повідомляє "Громадське". Рішення ухвалили за ініціативи місцевої влади Квебеку та представництва місцевої громади етнічної групи Інну.

Разом зі статусом юридичної особи річка Мегпай отримала низку прав, зокрема вона може мати законних опікунів. Ними можуть стати люди, що проживають на узбережжі річки та слідкуватимуть за її добробутом.

Одна з керівниць проєкту захисту річки, Єнні Вега Карденас, зазначила, що так влада Канади міняє парадигму - люди визнають права природи, її потребу в захисті та більше не заявляють, що є "господарями Всесвіту".

Статус юридичної особи Мегпай вирішили надати на тлі конфлікту між місцевою гідроенергетичною компанією Hydro-Quebec та екологами й корінним населенням Квебеку. Компанія розглядає можливість побудувати на річці дамбу, проти чого виступають екологи. І хоч у Hydro-Quebec кажуть, що найближчим часом цього точно не робитимуть, там вважають "недоцільним" відкидати потенціал річки.

"Навіть якби ми вийшли з таким проєктом через 15 років, нам довелось би відповідати багатьом критеріям, зокрема прийняттю громадськості", - кажуть представники Hydro-Quebec.

Однак екологи зазначають, що у законах Канади про охорону довкілля є купа лазівок, якими могли б скористатися зацікавлені фірми. Натомість юридичний статус річки перешкоджатиме спробам зазіхань підприємців.

Прикладом для канадських екологів стало аналогічне рішення Нової Зеландії. Там у 2017 році плем'я маорі домоглось, щоб річка Вангануї отримала юридичний статус.

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25 02 2021 11:05
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