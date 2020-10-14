За останні 25 років Великий Бар’єрний риф втратив понад половину коралів

Науковці Центру передового досвіду в дослідженні коралових рифів Ради з досліджень Австралії (ARC) виявили, що з 1995 по 2017 рік коралові колонії Великого Бар’єрного рифу скоротилися більш ніж удвічі.

Як повідомляє "Громадське", про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Proceedings of the Royal Society B.

Австралійські науковці на чолі з Андреасом Дітцелем вивчили наявні дані щодо стану коралових колоній Великого Бар’єрного рифу з 1995 по 2017 роки. Вони виявили, що за цей час кількість коралів скоротилася більш ніж у два рази.

Найбільше скорочення припало на 2016-2017 роки — на масове відбілювання коралів, а найбільш постраждали за весь час спостережень північні й центральні райони Великого Бар’єрного рифу, кажуть науковці.