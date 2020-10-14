За останні 25 років Великий Бар’єрний риф втратив понад половину коралів
Як повідомляє "Громадське", про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Proceedings of the Royal Society B.
Австралійські науковці на чолі з Андреасом Дітцелем вивчили наявні дані щодо стану коралових колоній Великого Бар’єрного рифу з 1995 по 2017 роки. Вони виявили, що за цей час кількість коралів скоротилася більш ніж у два рази.
Найбільше скорочення припало на 2016-2017 роки — на масове відбілювання коралів, а найбільш постраждали за весь час спостережень північні й центральні райони Великого Бар’єрного рифу, кажуть науковці.
Що таке Великий Бар'єрний риф?
Великий Бар'єрний риф — найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі, уздовж східного узбережжя Австралії. Довжина рифу сягає понад 2300 кілометрів. У 1981 році ЮНЕСКО додало Великий Бар’єрний риф до переліку місць світової спадщини.
В останні десятиліття риф зазнав серйозних руйнувань, передусім через зростання температури води, яка вибілювала корали. Науковці зафіксували три масові вибілювання коралів: у 2016, 2017 і в березні 2020 року. Перші два зачепили дві третини рифу; масштаб третього оцінюється й досі.
А чому корали такі важливі?
Корали — це симбіоз двох організмів: безколірних поліпів і водоростей, які забезпечують їм забарвлення і захищають від руйнівної дії сонячного світла, поглинаючи його.
Під дією високої температури водорість зникає. Це позбавляє поліп природного захисту. Теоретично він може його відновити, але на це можуть піти десятки років.
Коралові рифи відіграють важливу роль у морських екосистемах: вони захищають узбережжя від тропічних штормів, є домом для багатьох морських організмів, а також беруть участь у відновленні балансу хімічного складу морської води.
До теми: Корали у Великому бар'єрному рифі втратили колір через теплу зиму
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