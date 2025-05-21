Війни руйнують середовище існування бджіл і поглиблюють екологічну кризу.

Виживання бджіл та інших запилювачів опинилося під серйозною загрозою через збройні конфлікти, серед яких повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке розпочав владімір путін.

Про це йдеться в новому звіті, оприлюдненому з нагоди Всесвітнього дня бджіл групою Bee: wild advocacy group у співпраці з Університетом Редінга, повідомляє Politico.

Згідно з документом, війни змушують фермерів інтенсивно експлуатувати сільськогосподарські угіддя та зменшувати різноманіття культур, що суттєво обмежує доступність їжі для диких запилювачів. Крім того, збройні конфлікти супроводжуються забрудненням довкілля важкими металами, які також негативно впливають на популяції бджіл.

"Запилювачі відіграють ключову роль у наших харчових системах, забезпеченні стійкості до зміни клімату та економічній стабільності. Захищаючи їх, ми фактично захищаємо себе", ‒ заявив професор сталого управління земельними ресурсами в Університеті Редінга і провідний автор дослідження Саймон Поттс.

У звіті також перераховано інші чинники, які посилюють загрозу для запилювачів. Серед них ‒ забруднення мікропластиком, повітряні та світлові викиди, а також застосування пестицидів. Деякі кліматичні ініціативи, хоч і мають позитивну мету, також можуть мати побічний ефект. Наприклад, програма Європейської комісії щодо висадження 3 мільярдів дерев до 2030 року може призвести до зниження біорізноманіття, якщо реалізовуватиметься без урахування потреб екосистем.

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції у закритому ґрунті та видобуток металів для акумуляторів також руйнують природні середовища існування диких запилювачів.

Автори звіту закликають уряди країн посилити екологічне регулювання, зокрема, обмежити використання пестицидів. Попри чинну в ЄС заборону на деякі хімікати, що шкодять бджолам, випадки її порушення, наприклад, у Румунії на початку 2024 року, свідчать про слабке впровадження норм на практиці.

У звіті міститься також заклик до міжнародної співпраці для розробки глобальної політики захисту запилювачів. У цьому контексті Регламент ЄС про відновлення природи, ухвалений у червні 2024 року, названий "значним кроком уперед".