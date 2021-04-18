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У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

У Міністерстві охорони здоров'я Канади уточнили, що пацієнт, який пережив цю дуже рідкісну подію, був вилікуваний і одужує
В Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Проте, скасовувати вакцинацію цим препаратом в країні не збираються.
У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca Фото: Укрінформ
В суботу в Канаді повідомили про другий випадок рідкісних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів після вакцинації препаратом від AstraZeneca, повідомляє "РБК-Україна".
 
У Міністерстві охорони здоров'я Канади уточнили, що пацієнт, який пережив цю дуже рідкісну подію, був вилікуваний і одужує. Також відомо, що пацієнт живе в провінції Альберта.
 
Тим не менш, в Канаді, як і раніше вважають, що переваги вакцини AstraZeneca переважають потенційні ризики. Там будуть продовжувати уважно стежити за використанням всіх вакцин проти COVID-19, вивчати і оцінювати будь-які нові проблеми.
 
Канада активізує кампанію вакцинації, але відсоток вакцинованого населення все ще залишається невеликим, у порівнянні з США і Великобританією.
 
У той же час, в країні почалася третя хвиля коронавірусу, тому в деяких провінціях ввели додаткові обмеження, включаючи закриття кордонів для внутрішніх мандрівників.
 
Зазначимо, що в Австралії продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca незважаючи на те, що стався летальний випадок.
 
Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.
 
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18 04 2021 13:16
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