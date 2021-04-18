НОВИНИВ Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Проте, скасовувати вакцинацію цим препаратом в країні не збираються.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca
У Міністерстві охорони здоров'я Канади уточнили, що пацієнт, який пережив цю дуже рідкісну подію, був вилікуваний і одужує
Фото: Укрінформ
В суботу в Канаді повідомили про другий випадок рідкісних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів після вакцинації препаратом від AstraZeneca, повідомляє "РБК-Україна".
У Міністерстві охорони здоров'я Канади уточнили, що пацієнт, який пережив цю дуже рідкісну подію, був вилікуваний і одужує. Також відомо, що пацієнт живе в провінції Альберта.
Тим не менш, в Канаді, як і раніше вважають, що переваги вакцини AstraZeneca переважають потенційні ризики. Там будуть продовжувати уважно стежити за використанням всіх вакцин проти COVID-19, вивчати і оцінювати будь-які нові проблеми.
Канада активізує кампанію вакцинації, але відсоток вакцинованого населення все ще залишається невеликим, у порівнянні з США і Великобританією.
У той же час, в країні почалася третя хвиля коронавірусу, тому в деяких провінціях ввели додаткові обмеження, включаючи закриття кордонів для внутрішніх мандрівників.
Зазначимо, що в Австралії продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca незважаючи на те, що стався летальний випадок.
Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.
Нагадаємо, що ВООЗ вважає зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом ймовірним, але не підтвердженим.
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