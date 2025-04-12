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У Канаді закриваються автомобільні заводи через мита Трампа

12 квітня 2025, 11:22
У Канаді закриваються автомобільні заводи через мита Трампа
Фото: itar-tass.com
Вже другий завод припинив роботу, тисячі робітників лишились роботи.

Ще один автозавод General Motors поруч із Торонто припиняє свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25% мит на імпорт канадських автомобілів.

Про це пише канадський мовник CBC News.

"Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні", - пишуть журналісти. 

На підприємстві в Інгерсолі збирали дві моделі електровантажівки для доставки BrightDrop.

Раніше цього тижня у Канаді вже припинив роботу автозавод Stellantis також через невизначеність із запровадженими митами США. На заводі працювало 1200 робітників. 

Ми також писали, що Канада запровадила дзеркальні мита проти США

 
Канадаавтовиробництво

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