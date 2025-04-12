У Канаді закриваються автомобільні заводи через мита Трампа

Вже другий завод припинив роботу, тисячі робітників лишились роботи.

Ще один автозавод General Motors поруч із Торонто припиняє свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25% мит на імпорт канадських автомобілів.

Про це пише канадський мовник CBC News.

"Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні", - пишуть журналісти.

На підприємстві в Інгерсолі збирали дві моделі електровантажівки для доставки BrightDrop.

Раніше цього тижня у Канаді вже припинив роботу автозавод Stellantis також через невизначеність із запровадженими митами США. На заводі працювало 1200 робітників.

Ми також писали, що Канада запровадила дзеркальні мита проти США.