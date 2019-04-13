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У Канаді згорів Український культурний центр

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність"
Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.
У Канаді згорів Український культурний центр Фото: СУМ

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень, повідомляє  "Укрінформу".

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність". Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Невстановлені поки і причини пожежі.

Нагадаємо, що у районі станції метро "Осокорки" в Києві горів великий МАФ.

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13 04 2019 21:30
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