У Канаді згорів Український культурний центр

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність"

Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень, повідомляє "Укрінформу".

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність". Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Невстановлені поки і причини пожежі.

Нагадаємо, що у районі станції метро "Осокорки" в Києві горів великий МАФ.