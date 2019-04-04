У районі станції метро "Осокорки" в Києві горів великий МАФ

4 квітня о 12:04 в київську Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Іжевської, 2, що в Дарницькому районі столиці. Площа пожежі становить 800 кв. м.

Після прибуття пожежних було встановлено, що горить мала архітектурна форма, на території якої розташована будівельна побутівка, тимчасові офісні приміщення і магазини. "На місце події були відразу ж спрямовані рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", - повідомляє ДСНС.



Фото:ДСНС

Зазначено, що на цей момент пожежу вже локалізовано, але ліквідація ще триває. На місці пожежі працює 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловік особового складу.

"Інформації про загиблих або травмованих немає", - відзначили в столичному главку ДСНС.

Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.

Під час гасіння пожежі на газовій заправці в Кропивницькому отримали травми четверо людей.