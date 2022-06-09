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У Карпатах знайшли гриб-гігант

Ольга
Матарикіна
Його вага 3 кг
У Карпатах знайшли гриб-гігант Фото: Карпатський національний природний парк
"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення, - авт). Вага гриба 3 кілограми", - поінформували у Карпатському національному природному парку. 
 
За словами заступника директора Карпатського НПП Олександр Киселюк, гриби-гіганти в Карпатах – це рідкість. Зазвичай, тут збирають гриби меншого розміру, переважно, білі. Про це він розповів кореспонденту Укрінформу.
 
"Літо було сухе, тепер пішли дощі. Тому не було літніх грибів, а відразу прийшла пора літньо-осінніх. Збір грибів в лісових масивах Івано-Франківської області дозволений", - зауважив Киселюк.
 
Він додав, що збирати гриби в Карпатах - справа не проста, бо для цього треба підніматись високо у гори і пробиратись важкодоступними ділянками. Відтак, для тихого полювання фахівці радять пам’ятати про зручне взуття, не забувати дощовики і використовувати телефонні програми, аби не заблудитись.
 
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06 09 2022 12:49
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