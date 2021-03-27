У Каталонії не вдалась перша спроба обрати нового керівника регіону

Пере Арагонес, який вересня 2020 року виконує обов'язк президента, після першого голосування депутатів не отримав необхідної кількості голосів

У Каталонії, де нещодавно відбулися вибори, з першої спроби не вдалося обрати нового президента регіону.

Пере Арагонес із "незалежницької" ERC, який з вересня 2020 року виконує обов'язк президента, після першого голосування депутатів не отримав необхідної кількості голосів, повідомляє "Європейська правда". За нього проголосували 42 депутати із необхідних 68 (загалом у парламенті 138 місць), при цьому 33 голоси дали його однопартійці та ще 9 - депутати з крайньої лівої CUP.

Ліберально-консервативна JxCat, також "незалежницька", заздалегідь оголосила, що збирається утриматися під час голосування - що одразу підірвало шанси Арагонеса на обрання з першої спроби.

Пере Арагонес сподівається сформувати коаліційний уряд у регіоні разом з JxCat та за підтримки CUP.

Втім, є шанси, що він зможе отримати посаду з другої спроби. На відміну від першого туру голосування, у якому за кандидатуру мають дати голоси щонайменш 68 депутатів, у другому достатньо отримати просту більшість з присутніх.

Наступне голосування має відбутися у вівторок, 30 березня.

Усі три партії налаштовані добиватися незалежності регіону, але мають розбіжності з багатьох інших питань, що ускладнює для них перемовини й спільне управління.

На додачу, JxCat хоче, щоб напрямком за здобуття незалежності займалася юридично неіснуюча "Рада республіки" під керівництвом колишнього глави регіонального уряду Карла Пучдемона, який втік до Бельгії. У такому разі "останнє слово" у діалозі з центром мав би Пучдемон.

ERC, натомість, більш схиляється до діалогу з Мадридом.

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