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У катастрофі літака в "Шереметьєво" загинула 41 людина, - Слідчий комітет РФ

Аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи в аеропорту завершені
Внаслідок аварії літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту "Шереметьєво", загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.
У катастрофі літака в "Шереметьєво" загинула 41 людина, - Слідчий комітет РФ Фото: ТАСС

Наразі причина аварії судна офіційно невідома: попередньо, пожежу спричинило потрапляння блискавки у борту авіалайнера, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на представника Московського міжрегіонального управління слідчого комітету на транспорті Олену Марковську.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб, інформують у Слідчому комітеті Росії.

На борту літака, який прямував із московського аеропорту, перебувало 78 людей. Судно Sukhoi Superjet-100 належить авіакомпанії "Аэрофлот".

Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку близько 19:00 за місцевим часом, пожежу загасили за 15 хвилин. Спочатку повідомлялось про 6 постраждалих, пізніше - про 10.

 
 
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06 05 2019 08:21
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