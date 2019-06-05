У катастрофі літака в "Шереметьєво" загинула 41 людина, - Слідчий комітет РФ

Внаслідок аварії літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту "Шереметьєво", загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

Наразі причина аварії судна офіційно невідома: попередньо, пожежу спричинило потрапляння блискавки у борту авіалайнера, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на представника Московського міжрегіонального управління слідчого комітету на транспорті Олену Марковську.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб, інформують у Слідчому комітеті Росії.

На борту літака, який прямував із московського аеропорту, перебувало 78 людей. Судно Sukhoi Superjet-100 належить авіакомпанії "Аэрофлот".

Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку близько 19:00 за місцевим часом, пожежу загасили за 15 хвилин. Спочатку повідомлялось про 6 постраждалих, пізніше - про 10.