При посадці літака в Шереметьєво загинуло не менше 13 осіб, - ОНОВЛЕНО
"Пасажирський літак вилетів з Шереметьєво до Мурманська. Через деякий час він запросив аварійну посадку, під час посадки загорівся", - повідомили ТАСС у неділю в екстрених службах.
Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF— baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.
Літак вилетів близько 18:00 за московським часом із Шереметьєво, зробив кілька кіл над Московською областю і різко пішов на зниження. Близько 18:40 він здійснив посадку.
Літак, що зробив аварійну посадку, був повністю охоплений вогнем.
"Літак горить по всій площі. Люди вистрибували на ходу", - сказало джерело.
Воно також повідомило, що SSJ-100 міг загорітися через попадання в нього блискавки.
Пізніше джерело в службах аеропорту повідомило "Інтерфаксу", що пожежу в літаку загасили.
"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK— baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.
У той же час, Агентство міських новин "Москва" повідомляє з посиланням на джерело в екстрених службах, що при аварійній посадці літака в Шереметьєво загинули десять осіб.
"За попередніми даними, в результаті аварійної посадки літака і його загоряння загинули 10 осіб", - сказав співрозмовник агентства.
Телеграм-канал Mash зазначає, що, за попередніми даними, в екстрені служби надійшла інформація про десятьох загиблих і одного потерпілого.
При цьому ТАСС повідомляє про одного загиблого.
"В результаті події, за попередніми даними, загинула одна людина. Всього на борту було 73 пасажири і шість членів екіпажу", - сказав співрозмовник агентства.
Оновлення: У Слідчому комітеті Росії підтвердили інформацію про загибель 13 людей внаслідок пожежі літака авіакомпанії "Аэрофлот", який здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво".
Серед загиблих двоє дітей.
"Незабаром слідчі приступлять до опитувань потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника, а також інших осіб, відповідальних за експлуатацію повітряного судна", - повідомили у прес-службі СК РФ.
Як повідомляється, слідство розглядає різні версії події.
Наразі причина аварії судна офіційно невідома: попередньо, пожежу спричинило потрапляння блискавки у борту авіалайнера.
На борту літака, який прямував із московського аеропорту, перебувало 78 людей. Судно Sukhoi Superjet-100 належить авіакомпанії "Аэрофлот".
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